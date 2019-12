“Lazio Green Film Festival” dal 19 al 21 dicembre

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sarà presentato da una qualifica giuria mercoledì 11alle ore 11 presso la sede di “Mare Vivo” la prima edizione delnato da una idea dell’associazione Earth con il fine di utilizzare le emozioni del cinema per comunicare ai giovani i problemi e le sfide legate ai cambiamenti climatici e all’ambiente in generale. IlFestival ha indetto un “bando di concorso internazionale” rivolto a pellicole di cortometraggio, lungometraggio e docurivolte esclusivamente tematiche ambientali. Oltre 200 iselezionati, diretti da nuovi registi, attori e documentaristi di ogni angolo del mondo dall’Africa all’india, dall’Australia all’America. Direttore artistico della manifestazione è Giancarlo Loffarelli drammaturgo, sceneggiatore e regista. Docente di Storia, Filosofia e Storia delle Arti presso l’Isiss “Pacifici e De Magistris” di ...

jacopogiliberto : RT @egazette1: #Biologico, i negozi “#PiacereTerra” confluiranno in #NaturaSi I 18 negozi sono presenti soprattutto in Lombardia (12 punti… - egazette1 : #Biologico, i negozi “#PiacereTerra” confluiranno in #NaturaSi I 18 negozi sono presenti soprattutto in Lombardia (… - Pami96Hoxha : @ladisansa Green screen credo... da quello che so hanno girato solo nel Lazio e in Toscana -