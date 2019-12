Laura Ravetto Instagram | ammaliante in versione “scolaretta” | «Molto sensuale»

urbanpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tra le donne della politica italiana più sensuali c’è senza dubbio, deputata di Forza Italia, classe 1971. Sul suo profilo, che vanta un seguito di oltre 10mila follower, l’avvocatessa originaria di Cuneo, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto audace che ha fatto impazzire molti dei suoi ammiratori.in“scolaretta”: «» La foto in questione ritraein magnifica forma. Sorridente, la 48enne indossa un maglioncino attillato grigio, una mini gonna a balze nera e un paio di stivali della stessa tinta. Capelli lunghi e fisico longilineo per la deputata, che dimostra meno degli anni che ha. L’outfitintrigante, giovanile per certi versi, ha suscitato l’interesse di parecchi utenti, che si sono lasciati andare a commenti di ogni tipo. «Stupenda», ha ...