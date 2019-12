L’assicurazione professionale? Può dedurla anche il forfettario

ilsole24ore

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Chi ha scelto il regime fiscale di vantaggio può accedere all’agevolazione sui premi pagati contro gli infortuni. Purché la copertura riguardi l’esercizio della professione, non la sfera privata

