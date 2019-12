“La verità fa male” Barbara D’Urso | attacco senza precedenti È lui | da sempre vicino a

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una guerra che non accenna a placarsi quella tra Gianluca Mastelli e. E lo scontro sembra proprio destinato ad alzarsi di tono. Il motivo, per chi non avesse seguito la storia, è semplice. Secondo l’ex tronistanon gli avrebbe permesso di replicare in trasmissione alla Bramieri, che, invece, ha raccontato la sua versione dei fatti relativa alla love story nei talk di Mediaset capitanati dalla presentatrice partenopea. Sul suo profilo Instagram Mastelli ha pubblicato dei titoli di alcuni siti che hanno riportato la notizia della sua precedente presa di posizione nei confronti della. “Lafa male sopratutto in certi programmi televisivi dove predomina il business”, ha scritto sotto a un post odierno. E ancora, sotto a un altro: “parli bene, ma i fatti oggettivi sono differenti e fai spesso due pesi due misure.” Continua dopo la foto Solo ...

matteosalvinimi : #Salvini: lo confesso, rivelo la verità sulla raffinata strategia di “cambio di look”: ho scelto il maglioncino anz… - fattoquotidiano : MISTERI D'ITALIA Dopo anni, non c'è ancora verità sulla morte di Pino Pinelli [Stefano Caselli] #FattoQuotidiano… - NekOfficial : La gioia che si prova quando facciamo star bene qualcuno senza chiedere nulla in cambio è assoluta... come la verit… -