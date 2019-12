La valanga rossa dei Babbi Natale sulle nevi del Maine

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Newry, 9 dic. (askanews) – Unasfreccia tra ledel. A Newry centinaia di persone hanno vestito i panni di Babbosugli sci per beneficenza, l’obiettivo è di raccogliere fondi per un’organizzazione che si occupa dell’educazione dei bambini.

