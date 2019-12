La tragedia della babysitter Shirley Ortega | morta nell' incidente del filobus a Milano

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) LaCalangi, 49 anni, era una donna seria ed affidabile. Basta ascoltare i racconti delle famiglie presso cui prestava servizio da quando era in Italia per mantenere la figlia 26enne. Sabato 7 dicembre, uno dei pochi giorni in cui non lavorava, la donna era stata sbalzata fuori daldopo lo scontro provocato dall’autista con un camion dei rifiuti. Per lei non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto riporta il CorriereSera: I «suoi» bambini sono disperati. Li curava da anni, in quel rapporto che fa di una baby sitter molto più di una professione: perché questo era diventataCalangi per la famiglia presso la quale lavorava, un’amica per i genitori (che domenica hanno incontrato il sindaco al «Policlinico» e gli hanno parlato a lungo), una «zia» per i ...

