La terra trema nel Mugello | scossa di 4 | 5 gradi Paura e gente in strada

(Di lunedì 9 dicembre 2019)nella notte nel, in provincia di Firenze. Una serie di scosse di terremoto sono state registrate dopo la mezzanotte. La più forte, di magnitudo 4.5, alle ore 4.37, avvertita in maniera nitida a Firenze e Pistoia, ma anche dall’altra parte dell’Appennino, in Emilia-Romagna. L’epicentro è stato localizzato a Scarperia e San Piero a una profondità di 9 chilometri. Non ci sarebbero feriti. https://twitter.com/TgrRaiToscana/status/1203901748580147202 Sotto la pioggia in molti sono usciti di casa e si sono messi in auto. Già dalla notte i vigili del fuoco stanno facendo verifiche e sopralluoghi per caduta di calcinacci. Ci sarebbero danni a edifici a Scarperia San Piero e a Barberino. Dalle 4.35 il traffico ferroviario sulle linee ferroviarie e su quella dell’Alta Velocità Bologna – Firenze, è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato ...

