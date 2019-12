La Spezia | uccide la moglie malata e si toglie la vita

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ha ucciso lasparandole con un'arma legalmente detenuta e poi si è tolto la. Omicidio - suicidio in un appartamento nel centro della. L'uomo è un carrozziere in pensione di circa 75 anni, lacoetanea sarebbe stata. Al momento del gesto in casa c'era una assistente familiare ora sotto choc.

