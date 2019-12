La Spezia | anziano uccide la moglie e si toglie la vita

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Marco Della Corte Undi 75 anni, con un passato da carrozziere, ha ucciso lainferma a colpi di pistole: al momento del delitto in casa era presente anche la badante Undi 75 anni con un passato di carrozziere, ha sparato allainferma per poirsi la. Il tragico episodio di omicidio-suicidio è avvenuto al centro de La, in via Nazionale. Al momento del folle gesto in casa era presente anche un'assistente familiare, ora sotto choc. Il tutto è accaduto in data 9 dicembre 2019 in piena mattinata. Come si legge dall'agenzia Ansa, l'arma da fuoco con cui è stata uccisa la donna sarebbe stata detenuta legalmente. Sul posto è intervenuta la polizia assieme al personale del 118. Il delitto troverebbe una spiegazione nelle precarie condizioni di salute di entrambi i coniugi. La donna, da quel che si è compreso, soffriva di Alzheimer ed ...

Lu_nick3 : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, anziano uccide la moglie malata e poi si toglie la vita #LaSpezia - mariacarpanini : La Spezia, anziano uccide la moglie malata e poi si toglie la vita - MediasetTgcom24 : La Spezia, anziano uccide la moglie malata e poi si toglie la vita #LaSpezia -