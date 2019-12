La soluzione per l’economia italiana arriva dal Giappone?

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo aver scagliato tutte le “frecce” a disposizione della sua faretra per rianimare l’economia del, Abe Shinzo è pronto a passare alle “armi da fuoco”. Il piano annunciato dal primo ministrose è chiaro: Tokyo introdurrà ingenti misure per stimolare il Paese, alle prese con gli enormi problemi derivanti sia dalle recenti calamità naturali, quanto dal calo delle esportazioni. Secondo quanto riportato da Bloomberg, per attuare le misure previste, il governo nipponico è pronto a stanziare un budget dal valore di 216 miliardi di euro, 121 miliardi dei quali saranno destinati al taglio delle tasse. In altre parole, per limitare i danni di un’imminente recessione globale, ilpensa che non basti supportare le banche centrali, ma che occorra invece sostenere la crescita dello Stato mediante un’iniziativa politica. Una ricetta da imitare Laddove ...

CatalfoNunzia : Sto seguendo da vicino il caso di Massa Carrara. Troveremo una soluzione per tutelare tutte le persone coinvolte. D… - beppe_grillo : La nostra relazione con gli oceani non è certo felice. Rischia anzi di diventare una relazione tossica. Perché è un… - davidealgebris : Algebris ogni anno piantera’ 20 Alberi per dipendente per sempre . Nostro obiettivo e’ non aver creato alcuna CO2 a… -