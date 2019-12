La Russia è stata squalificata dalle Olimpiadi per 4 anni

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L'Agenzia mondiale antidoping ha bandito ladagli eventi sportivi globali, tra cui ledi Tokyo 2020 e leinvernali di Pechino 2022, dopo aver accusato Mosca di aver falsificato i dati di un laboratorio antidoping. Un portavoce della Wada, il cui comitato esecutivo si è riunito a Losanna, ha riferito che "l'elenco completo delle raccomandazioni è stato accettato all'unanimità". Per lo sport russo è il giorno più nero di sempre, con 4di squalifica. Quindi, niente(a partire da quelle giovanili del gennaio 2020 a Losanna), niente Mondiali, nessuna manifestazione da ospitare nella Grande Madreper un periodo ben preciso. Lain futuro avrebbe intenzione di ospitare leestive del 2032 (San Pietroburgo, Kazan e Sochi che ha ospitato quelle invernali del 2014). L'Esecutivo della Wada segue quanto ...

