La Russia è stata esclusa dalle competizioni sportive internazionali per 4 anni

ilpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) ha deciso lunedì di escludere laper 4, comprese le Olimpiadi di Tokyo del 2020, come punizione per il programma con il quale somministrò sostanze dopanti ai propri atleti in occasione

silvacoscina : @Marin08325025 @SkyTG24 Ancora? Io non ho detto che la russia non meritasse la punizione che è stata decisa? Ho cap… - Staschiscio : @vale_dalla02 @Gym_Specialist ad eccezione del calcio e del tennis la Russia è stata condannata e vietata la sua pa… - infoitsport : La Russia è stata squalificata dalle Olimpiadi per 4 anni -