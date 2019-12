La rivoluzione si fa dal basso | Napoli c' è

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I cambiamenti climatici si possono e si debbono contrastare anche dalle città. È più difficile, ma bisogna agire. È necessario puntare sulle politiche dei beni comuni, con fatti e non parole. Per esempio, aci abbiamo provato sin dall’inizio: la nostra è l’unica città d’Italia ad aver attuato il referendum popolare del 2011 sull’acqua pubblica che prevede niente privati, niente multinazionali, ma utili per il profitto sociale. L’azienda (ABC, acqua bene comune) non solo possiede un bilancio non in rosso, ma ha effettuato assunzioni di personale e realizzato un lavoro fondamentale a tutela delle fonti d’acqua e delle riserve idriche. Inoltre, per la prima volta nella storia della città, si è puntato fortemente su pedonalizzazioni e piste ciclabili, oltre ovviamente alle aree a traffico ...

