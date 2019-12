La richiesta di Ibrahimovic al Napoli | il dettaglio delle cifre Giuntoli spinge per

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lo svedese spara alto macerca di convincere ADL All’interno di un trafiletto dedicato al futuro di Zlatan, il quotidiano Tuttosport propone ilche ADL avrebbe chiesto allo svedese. Mancano l’accordo con il Milan (che offre 3 milioni fino a giugno + 6 milioni la prossima stagione), Mino Raiola mette sul piatto la seguente: 18 mesi a 12 milioni netti.che, conoscendo il patron azzurro, sulla carta sarebbero fuori portata. Maed il suo staff stanno lavorando per convincerlo: portare l’ex Milan e Inter (tra le tante) alla corte di Ancelotti potrebbe essere la soluzione giusta. Ripartire con un top player a gennaio rappresenterebbe un importante rampa di lancio. Possibile presentazione in stile pirotecnico per lo svedese Come vi avevamo riportato anche ieri sera, inoltre, ADL starebbe riflettendo su una ...

