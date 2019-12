La più giovane premier al mondo è finlandese | chi è Sanna Marin

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si chiama, ha soli 34 anni ed è una bellissima donna. Arriva dalla Finlandia. E ha recentemente battuto un record mondiale davvero importante., infatti, in Finlandia è la piùdel. Nessuno è mai stato eletto a 34 anni come capo del governo. Di fattocon i suoi 34 anni batte Jacinda Ardem,della Nuova Zelanda, che invece di anni ne ha 5 in più (39) e il presidente del governo dell’Ucraina Oleksiy Honcharuk, che invece ha solo un anno in più di lei (35). La rappresentante dal partito Socialdemocraticoè lapiùdelè stata scelta per sostituire Antti Rinne, che ha dato le dimissioni. Ex ministro dei trasporti, l’insediamento della giovanissimadovrebbe arrivare in settimana. Sarà lei a guidare un governo di centrosinistra formato da cinque partiti ...

