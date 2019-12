La petizione per il remake di The Legend of Dragoon ha raccolto già migliaia di firme

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il 2 dicembre 1999, Sony ha lanciato Theofin Giappone, un gioco di ruolo esclusivo per PlayStation che ha ottenuto recensioni medie ma che è riuscito a vendere oltre 1 milione di copie. Mentre Theofnon è stato accolto bene come gli altri JRPG del suo tempo, molti fan hanno sperato in un sequel o in unche potrebbero potenzialmente affrontare alcune delle critiche che erano rivolte alla versione originale. Recentemente ci sono stati alcuni rumor sul fatto che unpotrebbe benissimo realizzarsi, e ora è partita unaper aiutare a mostrare a Sony che i fan vogliono vedere il gioco su sistemi moderni.Laper ildi Theofè già stata firmata da 8.884 persone al momento della stesura di questo articolo. Lainclude una lettera indirizzata a Sony, che chiede alla società di pubblicare il gioco per ...

