La lettera-sfogo dei poliziotti | Soli contro degrado e violenze

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Il sindacato di polizia mette in evidenza il crescente fenomeno di aggressioni che in questi ultimi giorni stanno subendo iin servizio a Catania, ieri l'ultimo episodio con due agenti assaliti da quaranta persone Crescono negli ultimi giorni i fenomeni di violenzain servizio a Catania e il Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) interviene con unaaperta. Aggressioni agli agenti che operano a tutela della legalità, carenze di mezzi, insufficienza di organico e imminente rischio per l’incolumità del personale al centro di una serie di preoccupazioni espresse in alcune righe. Quello che è accaduto nel fine settimana appena trascorso agli agenti delle volanti viene definito dal sindacato come il culmine di un bollettino da guerra”. Ieri, a Librino, 2intervenuti per sequestrare un motorino senza targa e ...

melancholic033 : dopo scriverò una lettera almeno mi sfogo - zerocompromess : @Ci4Cla @marinapiva67 @deb8479eaeef410 Non prendere alla lettera quei tweet, si tratta più di uno sfogo di compagne… - MarcoB46652270 : @OizaQueensday le due sociétà dovrebbero soprattutto negare l'acceso ai loro rispettivi ultras razzisti, se fossero… -