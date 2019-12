La Grecia ha inviato navi da guerra a Creta dopo il trattato tra Turchia e Libia Il

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Le questione irrisolte tra lae lasono diverse, ma gli ultimi accordi siglati tra Fayez al-Sarraj e Recep Tayyip Erdoğan sul controllo del Mediterraneo sembrano aver spinto definitivamente i due Paesi sull’orlo del conflitto. Stando a quanto riportato da al Jazeera, il governo di Kyriakos Mītsotakīs avrebbe deciso di inviare una delegazione didachehanno istituito una ZEE marittima (Zona economica esclusiva) senza tener conto né della presenza dell’isola greca nell’area, né del fatto che lastessa interpreta quell’area – stando alle leggi internazionali – come una propria zona economica esclusiva. Greece and Turkey closer to armed conflict, say experts https://t.co/FDBS2LVPOe— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 5, 2019 Per quanto riguarda i rapporti con la, la ...

Giova_Angelucci : RT @valeriosaitta1: @valy_s Ho ascoltato su #radio24 verso le 12.30 l'inviato da Bruxelles: una filippica contro gli ignoranti sovranisti c… - valy_s : RT @valeriosaitta1: @valy_s Ho ascoltato su #radio24 verso le 12.30 l'inviato da Bruxelles: una filippica contro gli ignoranti sovranisti c… - valeriosaitta1 : @valy_s Ho ascoltato su #radio24 verso le 12.30 l'inviato da Bruxelles: una filippica contro gli ignoranti sovranis… -