La figlia di Madonna in un' orgia | ma è un' opera d’arte

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sandra Rondini Lourdes Maria Ciccone è stata criticata sui social per aver partecipato in perizoma e copricapezzoli all'fake allestita da Desigual alla fiera Art Basel di Miami Lourdes Maria Leon Ciccone, la primogenita 23enne di, è stata tra le protagoniste di un’tra uomini e donne messa in scena dal brand di moda spagnolo Desigual durante Art Basel, la fieracontemporanea che si sta tenendo a Miami Beach, in Florida. L’ha attirato l'attenzione di molti curiosi perché tutto è iniziato con i modelli, tra cui Lourdes Maria, che hanno sfilato con gli abiti dell’ultima collezione del marchio, raggiungendo uno alla volta una grezza costruzione realizzata a gradoni, dove pian piano ognuno ha trovato il suo partner e, dopo i primi baci, ha iniziato a spogliarlo e spogliarsi, finchè tutti sono rimasti solo in un perizoma in tinta con la propria ...

