La Cina vuole fare a meno di pc e software stranieri

(Di lunedì 9 dicembre 2019)-Stati Uniti (Getty Images) Al protezionismo tecnologico statunitense laora risponde con la stessa moneta. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Pechino avrebbe deciso di imporre l’obbligo di sostituire entro i prossimi tre anni tutti gli hardware e idi produzione straniera attualmente in uso presso uffici e istituzioni pubbliche e governative del Paese con prodotti nazionali. Difficile non vedere la decisione come una reazione diretta contro la posizione portata avanti dell’amministrazione del presidente Donald Trump, che ha messo molti colossi tecnologici cinesi, tra cui soprattutto Huawei e Zte, sulla lista nera delle compagnie con cui è vietatoaffari per le aziende statunitensi in ragione di possibili rischi per la “sicurezza nazionale”. Con la decisione della Repubblica popolare, quindi, entro il 2022 potrebbero sparire dagli uffici della pubblica ...

