«La Casa di Carta 4» | uscita | trailer e anticipazioni

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Il vero caos non fa rumore», recita la tagline, ma Ladi4, invece, di rumore ne sta già facendo tanto. Soprattutto con l'annuncio della data di, che tra rumors edei protagonisti, è cambiata varie volte. Questa volta, però, è ufficiale, con tanto di video-teaser autentico di Netflix. «Ladi4», la data di release Sarà il 3 aprile 2020: questa è la data da segnare nel calendario dell'anno nuovo, giorno in cui Ladi4 sarà disponibile su Netflix. L'annuncio ufficiale di Netflix arriva anche attraverso un video teaser, che mostra i protagonisti della terza stagione della serie spagnola, in un turbine di volti reali e coperti dalla maschera di Salvator Dalì, quella indossata dai rapinatori fin dal primo episodio. A intervallare i visi dei protagonisti, la ...

