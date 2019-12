Kirk Douglas compie 103 anni senza una grande festa

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019), l’uomo dei record. Il leggendario attore di Spartacus taglia oggi il traguardo dei 103, diventando il più longevo premio Oscar vivente.può contare su una grandissima famiglia con cui festeggiare, anche se ha fatto sapere al figlio Michael, 75, di andarci piano con i party. A una, infatti, preferisce una più piccola riunione di famiglia. «Mio padre mi ha supplicato di non organizzare una», ha fatto sapere il suo primogenito di recente, «. Quando passi i 100non vuoi festeggiare in. Mi ha detto di programmare una cena e di portare i bambini». E così è stato. Come raccontano le foto condivise da Cameron, figlio di Michael e nipote di, ihanno festeggiato con una cena in casa. «Buon compleanno Nonno, tu sei un regalo per il mondo, una luce che guida e una fonte di ispirazione per me. Ti voglio bene», ha fatto ...

