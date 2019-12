Kirk Douglas compie 103 anni | il mondo del cinema festeggia la star

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Buon Compleanno Pappy… sei un regalo per il; una luce guida e una fonte d’ispirazione per. Ti amo“, sono queste le amorevoli parole con cui il nipote di, Cameron, ha voluto rendere omaggio all’attore classe 1916, giunto oggi al suo incredibile 103esimo compleanno. Tuttavia,nonostante di motivi per brindare ne abbia, non ha intenzione dire in alcun modo preferendo un’intima cena di famiglia attorniato dall’amore dei nipoti e dei figli. 103di103da far invidia a qualunque umano, un miraggio per tutti, con tanto di “record” appresso essendo, l’attore maschile più anziano e ancora in vita ad essere stato premiamo con l’Oscar. Una storia la sua, che affonda le proprie origini in Olanda, ad Amsterdam nel lontano 9 dicembre 1916, dato alla luce da una famiglia di immigrati ebrei bielorussi . Ben presto però, ...

