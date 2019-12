Kirk Douglas | 103 anni | uomo d' acciaio di Hollywood

gqitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) 103oggi, 9 dicembre.è forse l'unico a potersi davvero fregiare del titolo did', un attore dalla carriera epica come buona parte dei suoi film e personaggi (Ulisse, Spartaco, pugile, guerriero vichingo, trapezista, addirittura Vincent Van Gogh) e in qualche modo il capostipite di una propria dinastia che tramite il figlio Michael ha 'regnato' nel cinema per almeno due generazioni. Per non parlare della sua longevità e del suo fisico, tra i più scolpiti che si ricordino neglidai Cinquanta ai Settanta. Non a caso ha interpretato ogni possibile sfumatura dell'eroe dal ring (Il grande Campione) all'antica Roma (Spartacus) e la mitica Itaca (Ulysses), dalle trincee della prima guerra mondiale (Orizzonti di gloria) agli abissi più profondi (20.000 leghe sotto i mari), dal Far West (Sfida all'Ok Corral, Sabbie rosse, Quattro tocchi di campana) ...

