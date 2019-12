Juventus | biglietti falsi | tifosi napoletani truffano i supporter bianconeri

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019)(ANSA) – TORINO, 9 DIC – Una truffa ai danni deidellaè stata scoperta dai carabinieri del Comando provinciale di Torino che stanno eseguendo nove misure cautelari di divieto di dimora a Torino e di obbligo di firma. Destinatarie del provvedimento nove bagarini di origini napoletana che vendevanofuori dallo stadio. L’accusa è di truffa e utilizzo di pubblici sigilli contraffatti. In occasione delle partite di campionato e di Champions League della, il gruppo adescava itramite un sito internet di annunci gratuiti, mentre lo scambio di denaro eavveniva in stazione e fuori dall’Allianz Stadium. Quando iarrivavano ai tornelli per assistere alla partita, scoprivano che ierano in realtà. Le indagini, condotte dal nucleo ...

mnemocs : RT @CalcioFinanza: Vendevano falsi biglietti della #Juve, fermati nove bagarini - LiberatoFrasca : RT @CalcioFinanza: Vendevano falsi biglietti della #Juve, fermati nove bagarini - CronacaTorino : Biglietti contraffatti partite della Juventus, maxi operazione dei Carabinieri di Torino -