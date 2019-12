Juice Wrld | il giovane rapper è morto | i motivi

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A poche ore dal decesso del21enne, sorgono ora delle nuove quanto sconvolgenti ricostruzioni su quanto accaduto. La morte del cantante sarebbe sopraggiunta a seguito di un attacco epilettico, poco dopo il suo arrivo all’aeroporto di Chicago l’8 dicembre scorso. All’anagrafe Jarad Anthony Higgins, il popolare interprete di “Forever” e “Lucid Dreams” a detta di molti stava camminando tranquillamente. Poi però lo scenario è cambiato radicalmente, lasciando tutti i presenti completamente attoniti.: i dubbi sulla morte Le convulsioni sono state il primo segnale che qualcosa stava andando male. Dopodichési è accasciato al suolo, mentre intorno a lui si scatenava il panico. I testimoni hanno inoltre confermato che il“sanguinava dalla bocca“, mentre stavano arrivando sul posto gli aiuti ...

