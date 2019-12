Italia-Russia pallanuoto femminile | programma | orario e tv World League 2020

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Mercoledì 11 dicembre sarà tempo didiper il Setterosa, che nel recupero della prima giornata, inizialmente prevista per il 12 novembre, sarà opposta allaalle ore 20.30 ad Ostia. Per le azzurre l’occasione per riscattare la sconfitta ai rigori patita con l’Olanda all’esordio. Il match sarà trasmesso in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle gare del Setterosa. Di seguito ilcompleto della gara di mercoledì 11 dicembre, con l’della sfida. COME SEGUIRE LIVEMercoledì 11 dicembre ore 20.30Diretta tv su RaiSport+HD Diretta streaming su RaiPlay e su FINA TV Diretta live testuale su OA ...

