“Io sono Gesù Cristo” | il videogioco nel quale si vive la vita del figlio di Dio | si

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Forse hanno pensato che giocare a fareCristo fosse più divertente, e allora l’hanno fatto per davvero: hanno sviluppato un gioco in cui siin prima persona ladeldi Dio. “Ioè il nuovopensato per pc che sta per sconvolgere il mercato. Per la prima volta ogni giocatore potrà indossare i panni diCristo e ripercorrere i passi più significativi che vengono descritti nel Nuovo Testamento. Si potranno fare i miracoli come guarire i malati imponendo le mani, moltiplicare i pesci, camminare sulle acque o salvare imbarcazioni in preda a tempeste riportando il sereno. Al momento del Battesimo, infatti, il giocatore avrà come dono il potere dello Spirito Santo e pregando e battezzando i personaggi che si troveranno lungo la strada si recupereranno i livelli dei super poteri. Nel corso della partita si dovrà fronteggiare il momento più ...

