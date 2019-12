Inter | sogno Eriksen | può arrivare insieme alla qualificazione in Champions

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’a caccia di un rinforzo per il centrocampo: ilsi chiama. L’arrivo del giocatore degli Spurs non è impossibile Christian, in scadenza di contratto col Tottenham, sembra ormai ai ferri corti con gli Spurs. L’lo fa, e sta valutando l’assalto al danese nella finestra di mercato invernale. Come specifica il Corriere dello Sport, il centrocampista obbligherebbe i nerazzurri a uno sforzo economico importante. Laagli ottavi diLeague, tuttavia, potrebbe incentivare la dirigenza a sognare in grande anche sul mercato. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | IL SOGNO DI MARTA Stanotte la favola ve la consigliamo noi: ?? “Il sogno di Marta” ?? Solo sulla nostra app uff… - FDimarco : PRONTI PER UNA NOTTE DA SOGNO! ???? @championsleague @inter #tuttiasansiro #interbarcellona - Inter_Women : ?? | AUDIOLIBRO Il Sogno di Marta è il sogno di tante bambine! Ascolta la sua storia raccontata dalla voce di Anto… -