Inter | Moratti | «L’addio di Ibra fu doloroso a livello umano e sportivo»

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’ex presidente dell’, Massimo, parla del famoso scambio con il Barcellona, che coinvolsehimovic e Eto’o Massimo, in un’vista al quotidiano Sport, ha parlato della gara trae Barcellona e della celeberrima operazione di mercato che coinvolsehimovic e Eto’o.– «E’ sempre una partita speciale. Per la storia, per il prestigio e per la grande qualità delle due squadre. Lo scambio-Eto’o? È stata anche una grande operazione di mercato, una delle più intelligenti che abbiamo fatto. Mi spiego meglio. Amo molto Zlatan e mi dispiace per la sua cessione, è stato un addio molto. Tuttavia, Eto’o è entrato nell’operazione e quello stesso anno ci ha aiutato a vincere il “Triplete”». Leggi su Calcionews24.com

