Inter-Barcellona per la Champions E per Lautaro Martinez

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Domani, a San Siro, c’è il dentro-fuori dalladell’e, ancora una volta, il Giudice Supremo sarà il.Di nuovo, come lo scorso anno quando i blaugrana si fecero rimontare in casa dal Tottenham, accompagnando virtualmente alla porta i nerazzurri, che di loro avevano peraltro ciccato la sfida con il Psv. Ricordi che diventano attualità, sperando di invertire tutto e prendersi l’accesso tra le 16 virtuose d’Europa. L’, cui ‘basta’ replicare contro il Barca il risultato del Dortmund opposto allo Slavia Praga, potrebbe essere favorita dalla classifica dei catalani. Già qualificati da primi e con la volontà di risparmiare, per un discreto minutaggio, i titolarissimi: da Messi a Suarez, da Busquets a Piqué. Forse non tutti, ma è una notizia perlomeno positiva per l’che, a sua volta, deve fare i conti con i ...

