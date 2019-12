Inter Barcellona | incasso record a San Siro | previsti 72mila spettatori

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tutto esaurito a Sanper il big match di Champions League, l’è di 7,8 milioni lordi Il sito dell’ha riportato le cifre daper la sfida di Champions League che avrà luogo domani sera. Contro ilsonodi oltre 100 nazionalità: Sanè sold out tranne che per il settore riservato agli ospiti. L’sarà di 7,8 milioni di euro, tra biglietti singoli, abbonamenti e i servizi di ospitalità. Inoltre la partita verrà trasmessa da oltre 40 emittenti in più di 200 paesi. Leggi su Calcionews24.com

