Inter-Barcellona | incasso più alto della storia in Italia | ma San Siro non sarà tutto

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nuovo record:registrerà l’piùinper una partita di calcio, superando gli oltre 6,5 milioni di-Juventus dello scorso 6 ottobre. Ad assistere all’ultima partita del girone di Champions League, decisiva per il passaggio del turno dei nerazzurri, ci saranno però circa 72mila spettatori. Il record diè frutto quindi di prezzi dei biglietti più alti rispetto al campionato, perché lo stadio Meazza nonesaurito. Il motivo è semplice: se l’deve vincere per essere sicura di arrivare agli ottavi, ilè già sicuro del passaggio del turno come primo. Quindi saranno pochissimi i tifosi catalani che raggiungeranno Milano, lasciando sguarnito il settore ospiti di San. L'articolopiùin: ma Sannonesaurito proviene da Il ...

