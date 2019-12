Inter-Barcellona | i blaugrana risparmiano Messi | l’argentino non è stato convocato

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’ha allungato leggermente sulla Juventus in campionato dopo il successo contro la Roma ed adesso si prepara per la sfida di Championa League contro il, partita che può portare i nerazzurri alla qualificazione agli ottavi di finale. Nel frattempo isi presenteranno domani a San Siro senza l’attaccante Lionel, il calciatore argentino non è infatti fra i convocati del tecnico Ernesto Valverde per la sfida di domani a San Siro. E’concesso un turno di riposo considerando la qualificazione già conquistata. In elenco figurano i Primavera Inaki Pena, Carles Perez, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo e More’. Questo l’elenco: Ter Stegen, Rakitic, Busquets, Todibo, Suarez, Neto, Lenglet, Wage, Griezmann, Alena, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Pena, Perez, Puig, Fati, Araujo e More’. Bartomeu spaventa l’: ...

fattoquotidiano : Inter-Barcellona, incasso più alto della storia in Italia: ma San Siro non sarà tutto esaurito - FcInterNewsit : GdS - Inter-Barcellona, record di incasso per il calcio italiano: superati i 6,5 mln di euro - tancredipalmeri : Riunione venerdì scorso tra Barcellona e Inter per Vidal, informa il catalano Sport. Il Barcellona vuole 20 milioni… -