repubblica

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Le avvocate Cathy La Torre e Rita Nanetti presenteranno una denuncia collettiva contro Libero dopo le offese alla ex presidente della Camera e a tutte le sue conterranee: "Questa è diffamazione, è stato sdoganato un linguaggio che non deve avere cittadinanza"

rep_bologna : Insulti sessisti su Nilde Iotti, da Bologna parte l'esposto delle donne emiliane [aggiornamento delle 09:56] - fredkillerqueen : RT @namelesscri: Certe volte non vi rendete conto delle schifezze che scrivete, dare per scontato che debba averla “data” per essersi esibi… - OresteCaroppo : Insulti sessisti alle gattare: «Dovete estinguervi tutte» -