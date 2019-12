Insulti razzisti a Fred e Lingard | arrestato tifoso City

calcioefinanza

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Pugno di ferro contro il razzismo negli stadi nel Regno Unito. La polizia britannica ha individuato enel giro di poche ore undel Manchesterche aveva preso di mira condue giocatori del Manchester United durante il derby di Premier League perso dalla squadra di Guardiola per 2 a … L'articolo

chetempochefa : 'Abbiamo dato un segnale forte. Il nostro gesto andava fatto e lo abbiamo fatto con il cuore per il nostro compagno… - chetempochefa : 'Ho sentito che qualcuno in Italia mi vuole bene' Il portiere Saidou Oumar Daffe, recentemente vittima di insulti… - espressonline : Messaggi razzisti. Post omofobi. Insulti via twitter. «Nelle aree in cui è più ampia la forbice economica e in quel… -