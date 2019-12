Inseriamo lo spread generazionale come indicatore nella legge di stabilità

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lodella condizione sociale per i giovani italiani nel 2018 è stato a 128 “punti base”. La rilevazione cioè del divario, l’indice che misura il grado di difficoltà che un giovane deve affrontare per raggiungere le principali tappe della vita autonoma personale e professionale, è stata effettuata dalla Fondazione Visentini che per il terzo anno consecutivo ha presentato il proprio rapporto sul tema.Una ricerca approfondita - con dati e analisi curate da Luciano Monti professore della Luiss e co-direttore della Fondazione - che raccontatra il 2007 e il 2014 ci sia stato il periodo peggiore, con l’indice di questo “divario” arrivato al picco di 134.Questa misurazione “scientifica” (ben 13 gli indicatori usati per definire l’index: mercato lavoro; abitazione; ...

