Inarcassa | Santoro | “Previdenza è pensare al futuro già nel presente”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “È indispensabile costruirsi un percorso previdenziale sin dai primi anni di attività professionale. In un contesto socio-economico complesso, come quello attuale, avere a cuore il proprioè una necessità ineludibile”. Questo il messaggio che il presidente diGiuseppeporterà domani, 10 dicembre, a Avellino al seminario formativo “Il mestiere dell’architetto” presso la sala convegni del VIVA! Hotel in via Circonvallazione 123, a partire dalle ore 15. L’incontro, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia, mira ad approfondire le tematiche di welfare, tutela sanitaria e previdenza per i liberi professionisti; un invito a guardare oltre le incombenze del presente e a migliorare la conoscenza della materia, rivolto in particolare ai giovani progettisti under 35. “Abbiamo approntato un sistema ...

