In Italia tra i 149 naufraghi | arrestato per omicidio un trafficante 22enne

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Si tratta dell'extracomunitario El Loumi Helmi, secondo la Procura di Agrigento ilè responsabile di gravissimi crimini compiuti in concorso con altri individui ancora non noti La Squadra mobile di Agrigento ha eseguito ieri un provvedimento di fermo di indiziato disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti di El Loumi Helmi. Si tratta dell’extracomunitarioapprodato a Lampedusa il 23 novembre scorso con il primo sbarco di 149 migranti. Secondo le indagini condotte dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal sostituto procuratore Elenia Manno, l’uomo sarebbe responsabile a vario titolo di gravissimi crimini. Dall’esito delle investigazioni compiute dagli inquirenti su di lui gravano i reati di favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina,colposo e morte in conseguenza di altro reato. Si tratta di un complesso ...

sole24ore : L’Italia resta tra i Paesi più intolleranti d’Europa. Peggiora l’atteggiamento verso gay e lesbiche… - Agenzia_Ansa : #Pallavolo l'Italia è padrona del mondo. Due club conquistano l'iride: tra le donne Conegliano @ImocoVolley e tra… - stanzaselvaggia : Sollevazione nazionale per 'Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia' a Milano. Sono andata a vederlo e tra… -