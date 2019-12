Imperdibile Huawei Week con le offerte Amazon | P30 | P30 Lite e Pro in sconto fino al 15

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Occasioni a non finire tra ledella settimana appena cominciata. Da oggi 9 dicembre inizia infatti lain cui le promozioni legate a smartphone del noto brand ma pure ad altri dispositivi dello stesso produttore non mancheranno. Tutti gli sconti riportati in questo approfondimento saranno validialla prossima domenica 15 dicembre, salvo esaurimento scorte naturalmente. La serie di successoP30 è la protagonista indiscussa delledella settimana. Si parte dal più piccolo dei modelli ossia ilP30che è in promozione a 269 euro con spese di spedizione incluse e una cover trasparente in omaggio. Pure il modello P30 standard viene scontato in questi giorni e difatti la variante nera da 6 GB di RAM e 128 GB di storage viene proposta a 499, sempre senza costi di consegna e una cover protettiva in omaggio. Per concludere la ...

