Impeachment | ultima audizione | che cosa rischia Trump

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Continua il processo di messa in stato d’accusa del presidente americano Donald. Lunedì 9 dicembre la Commissione Giustizia della Camera Usa si riunirà di nuovo, questa volta per ascoltare i consiglieri legali per i Comitati d’Intelligence e di Giustizia della Camera che presenteranno le loro conclusioni, rispettivamente riguardo alle presunte pressioni fatte dasul presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed eventuali condizionamenti della giustizia del Presidente americano. Si va verso il voto sugli articoli dell’A circa due mesi dall’inizio dell’l’di lunedì non dovrebbe riservare grandi sorprese. Le testimonianze – iniziate a fine novembre davanti al Comitato d’Intelligence della Camera – si sono concluse con la pubblicazione, il 3 dicembre, di un rapporto che dettaglia le ...

Notiziedi_it : Impeachment: ‘non andremo alle udienze’ – Ultima Ora - fabmar78 : RT @Sfrida2: Ultima ora .... Nancy Pelosi....va avanti! IMPEACHMENT sempre più vicino. Alleluia! Se comincia a cadere il Biondo... La… - Notiziedi_it : Trump, così impeachment diventa routine – Ultima Ora -