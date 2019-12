Il Triangolo delle Bermuda | ancora troppi misteri senza spiegazione

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il cosiddetto “del Diavolo” è un tratto di Oceano Atlantico in cui nel corso degli anni, diverse navi ed aerei sono scomparsilasciare traccia. Il mistero continua ad incuriosire anche se gli scienziati hanno provato a spiegarne il motivo. Si tratta di una enorme area dell’Oceano Atlantico, che copre una superficie di circa 1.100.000 km quadrati, di forma triangolare. I tre vertici corrispondono all’arcipelagoBermude (Nord), all’isola di Porto Rico (Sud) e alla Penisola della Florida (Ovest). Verità o leggenda? E’ uno deipiù appassionanti del XX secolo. Karl Kruszelnicki, noto giornalista scientifico australiano, ha dichiarato in un’intervista che il numero di disastri aerei e navali avvenuti nelBermude è assolutamente in linea con quelli avvenuti nel resto del ...

