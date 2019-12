Il Segreto le trame da Domenica 8 a Venerdì 13 Dicembre | ecco cosa accadrà

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Le nuove anticipazioni settimanali de “Il” andranno in onda da8 a13, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima: Leda8 a13: E’ il caos a Puente Viejo. Carmelo ha tentato di sparare a Francisca per vendetta, e le sorti della Montenegro paiono misteriose. Intanto Maria ha paura per il clima che si è creato nel paese e teme per la sorte dei suoi figli. Alla fine cederà alla sue paure e manderà Esperanza e Beltran in collegio. Lola è sempre più schiava e inventa mille scuse per tenere lontano Prudencio. La festa in onore di Elsa scatena le ire di gelosia di Antolina la quale, per fare del male, rivela alla poverina che Adela è morta. La rivelazione ha l’effetto sperato sulla povera Elsa ed Isaac si infuria. Intanto Raimundo non si ferma e cerca di ...

infoitcultura : Il Segreto, trame: Alvaro restituisce ad Elsa parte dei soldi che le aveva rubato - infoitcultura : Il Segreto trame dal 9 al 13 dicembre: Fernando isola Maria e insieme partono per L'Avana - infoitcultura : Il Segreto trame Spagna: Isabel dice alla Montenegro di palesare la sua presenza in paese -