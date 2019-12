Il Segreto anticipazioni dal 9 al 15 dicembre 2019 | Antolina continua nel suo folle piano

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nelle puntate de Ilin onda da lunedì 9a domenica 15su Canale 5,è sempre più vicina al compimento del suocontro Elsa:. Iltorna per una nuova settimana, dal 9 al 15e lefanno temere il peggio per Elsa, visti gli scellerati propositi di, ma qualcuno potrebbe fermarla.lunedì 9: Carmelo non ha le prove del coinvolgimento di Donna Francisca nell'incidente che ha portato alla morte di Adela ma è convinto della sua colpevolezza, per questo ha organizzato meticolosamente l'imboscata ai danni della Montenegro. Quello che non aveva previsto, però, era la fedeltà di Mauricio, che per difendere la sua signora è stato colpito al suo posto dalla pallottola a lei destinata. Questo ...

