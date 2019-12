Il salvataggio speciale del cane lupo

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Quando fu scoperto per la prima volta a vagare per un sobborgo di Los Angeles, i residenti locali presumevano che fosse unnormale, anche se molto probabilmente maltrattato. Era molto sottopeso, infestato da parassiti e perdeva pezzi della sua pelliccia a causa della rogna. I residenti hanno rapidamente chiamato i volontari di un rifugio locale. Ciò che non sapevano, tuttavia, era che questonon era solo un. Ildalle orecchie a punta e dal pelo grigio era in realtà un ibrido. Ciò significava che non solo aveva bisogni speciali a causa dei suoi antenati, ma che non poteva stare in un rifugio. È stato prima portato in un rifugio locale, dove è stato scoperto che aveva circa un anno, e in realtà parte il, il che significa che doveva essere collocato in una strutturail prima possibile – o essere abbattuto. Venne portato in Colorado. ...