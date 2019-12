Il ristorante dedicato a Pavarotti in Galleria è prossimo alla chiusura

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “IlMilano Restaurant Museum rappresenta, prima di tutto, un tributo ad un grande uomo, ad uno straordinario artista il cui talento ha fatto conoscere ed apprezzare l’opera in ogni angolo del pianeta”. Sono queste le parole che arrivano direttamente dai proprietari del locale, che annunciano l’imminentedelin. Chiude ilinAveva aperto nel 2015, quando Milano era sotto i riflettori grazie all’edizione di Expo dedicata al cibo. Il suo destino era quello di servire piatti per soli sei mesi, ma il successo ha spinto a posticipare la. Quel giorno, però, è arrivato: Domenica 22 Dicembre 2019 le sue porte si chiuderanno definitivamente. L’annuncio è arrivato direttamente dai proprietari, che ci tengono a ricordare che la data era già stabilita in passato: “Il ...

