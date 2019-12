Il regalo di Banksy | un babbo natale senzatetto sul muro di Birmingham – Il video

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Dio benedica. Nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan su questa panchina, i passanti gli hanno offerto una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino, senza che lui non chiedesse mai niente». E a immortalare la scena c’è l’occhio di, che ha deciso di omaggiare per la prima volta la città dicon un suo murale, raffigurante due renne. L’opera è stata dipinta a fianco di una panchina e crea assieme ad essa una sorta di slitta immaginaria, su cui il, ripreso di nascosto, si stende per superare la gelida notte invernale. E mentre lo street artist riprende l’uomo ignaro, osserva attentamente il comportamento delle persone che gli passano davanti. Persone che non si voltano dall’altro lato e che, ripudiando l’indifferenza, offrono albevande calde e cibo. Così facendo,...