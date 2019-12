Il presidente del Genk | “Vogliamo chiudere la Champions con una grande prestazione”

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ildel, Peter Croonen, è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match di domani sera contro gli azzurri al San Paolo Vogliamo giocare unapartita, non abbiamo giocato bene inma speriamo di salutare la competizione con una bella prestazione. Napoli in difficoltà, ma è sempre una gara complicata. Sapevamo che era un girone difficile, il Liverpool è la squadra più forte in Europa. Il Napoli resta una squadra forte ma speravo in qualcosa in più dai miei ragazzi Su Berge? Vogliamo trattenerlo ma a gennaio è complicato trattenere chi è richiesto dai top club europei. Non solo Napoli e Liverpool lo vogliono ma anche altri top club europei.professionista e giocatore, difficile trattenerlo L'articolo Ildel: “Vogliamolacon unaprestazione” ...

