Il potere del Lato Chiaro della Forza | l’ultimo film della Saga fatto vedere in anteprima

nonsolo.tv

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A volte i racconti di speranza verso l’umanità non vengono da una Galassia Lontana Lontana, bensì dal nostro piccolo pianeta, in particolar modo da un ospedale del Regno Unito, il Rowans Hospice. Un materminale di 42 anni, da sempre fan sfegatatodi George Lucas, aveva scritto sul suo profilo Twitter che il suo unico rammarico nella sua vita, breve ma felice, sarebbe stata quella di non poter veder finire Star Wars, visto che gli rimane veramente poco tempo di vita, insufficiente per poter“L’ Ascesa di Skywalker“. Sembra che questo messaggio abbia raggiunto i piani altiDisney, i quali si sono presentati all’Ospedale tramite, secondo il direttore del Rowans: “Un uomoDisney davvero gentile, con un team di animatori,si è presentato al nostro ospedale con un laptop e unmolto importante. Il nostro bravissimo paziente ...

CarloCalenda : Esiste una differenza, almeno secondo me, tra Élite e classe dirigente. La classe dirigente è permeabile e lavora n… - Mov5Stelle : Servono tempi rapidi e certi per i processi perché tutti devono essere sicuri di potere avere giustizia. La riforma… - Avvenire_Nei : Anniversario. L'infallibilità del papa: il dogma che ha rivoluzionato la Chiesa -