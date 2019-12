Il nuovo trailer di Mulan il film Disney in Live Action

ilfogliettone

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La regista Niki Caro firma la rivisitazione in chiavedel classico d'animazionedel 1998, che arriverà nelle sale italiane il 26 marzo 2020. Basato sul poema narrativo "La ballata di", ilracconta l epica storia della leggendaria guerriera, una giovane donna senza paura che rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto.Quando l'Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale per difendere il Paese dall attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun,verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria ...

